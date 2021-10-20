20 Ekim 2021, Çarşamba
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grubundan nasıl çıkar?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Belçika ekibini evinde mağlup ederek ilk 3 puanını almak istiyor. Mücadele öncesinde A Spor yorumcusu Volkan Demir, Kanarya'nın gruptan çıkma şansını değerlendirdi. İşte o sözler... | FB haberleri
20.10.2021
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