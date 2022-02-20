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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gençlik aşısı! Hatayspor maçı öncesi son durum...

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Maçtan önce birçok eksiği olan sarı lacivertli kulüpte teknik direktör İsmail Kartal genç isimlere şans verebilir. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz muhtemel kadroyu değerlendirdi. Korkmaz, "Fenerbahçe için ciddi bir sınav ve bu sınava ciddi eksiklerle çıkacak. Çağtay, Burak, Arda gibi isimler oynayacak mı? Bunlar kafaları biraz karıştırıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

20 Şubat 2022 | 03:45
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