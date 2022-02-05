FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe yönetimine tepki! Tribünler "İstifa" tezahüratlarına devam etti
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Misafir takımda Berkay Özcan'ın 61. dakikada attığı golden sonra tribünlerden Fenerbahçe yönetimine "İstifa" çağrısı yapıldı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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