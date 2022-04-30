FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe yönetimine flaş sözler! "Hocaları tükettiniz"
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinde sona yaklaşıldı. Jorge Jesus ile görüşen sarı lacivertli takım Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor. Mevcut teknik direktör İsmail Kartal'ın kusursuza yakın gidişatı ise dikkat çekiyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç konu hakkında Fenerbahçe yönetimini eleştirdi. Uluç, "Aykut Kocaman'ı gönderdiniz. Emre Belözoğlu'nu gönderdiniz. İsmail Kartal'ı da gönderirseniz hoca kalmayacak. Fenerbahçeli hocaları tüketeceksiniz. Önceliği Fenerbahçe olan hocalar kalmayacak. Yönetimin acilen bir şey yapması lazım." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
F.Bahçe yönetimine flaş sözler! "Hocaları tükettiniz" 30 Nisan 2022 | 12:00
01:01
Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! 29 Nisan 2022 | 12:00
05:38
Zajc'tan galibiyet sözleri! 29 Nisan 2022 | 12:00
00:55
Toroğlu: Kartal bombayı Koç'a verdi! 29 Nisan 2022 | 12:00
00:55
Toroğlu'dan F.Bahçe'ye övgü dolu sözler! 29 Nisan 2022 | 12:00
01:51
İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı öncesi Kanarya'nn muhtemel 11'i! 29 Nisan 2022 | 12:00
01:40
Çarpıcı Kartal sözleri: Ben çoktan kapıya tekmeyi vurup çıkmıştım 28 Nisan 2022 | 12:00
01:14
Flaş gerçeği açıkladı! "Yönetimin Mesut Özil düşüncesi..." 28 Nisan 2022 | 12:00