FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Mesut oldu "Gol ve asisti yok ama..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 4-0 mağlup etti. Farklı bir galibiyet alan sarı lacivertli ekipte en çok sevindiren gelişme Mesut Özil'in performansı oldu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, yıldız ismin performansı hakkında konuştu. Kul, "Mesut Özil yıldız oyuncu izlediğimizi hissettirdi. Galatasaray derbisinde kaptandı, Rize'ye karşı da gerçek anlamda ilk iç saha performansını gösterdi." dedi | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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