FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kafilesi derbi için stada hareketlendi!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu derbiden önce Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na gitmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ayrıldı. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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