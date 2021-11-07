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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe için flaş Gustavo yorumu! Vazgeçilmez mi el freni mi?

Fenerbahçe'de Gustavo tartışmaları sürüyor. Geçen sezonun başında vazgeçilmez isim olan Luiz Gustavo, sezon sonunda Emre Belözoğlu tarafından yedek kulübesine çekilmişti. Bu teknik karardan sonra Fenerbahçe üst üste galibiyetler alarak sezonun sonunda 2 puan farkla 3. sırada bitirmişti. Ardından Gustavo için bazı kesimler 'El freni' benzetmesi yaptı. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Gustavo'nun performansını değerlendirdi. Kınalı, "Gustavo bazen Fenerbahçe'ye el freni olabiliyor. Büyük maçlarda çok ihtiyaç oluyor ama o pozisyona Sosa'yı koymak gerekir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
07.11.2021
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