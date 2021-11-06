FENERBAHÇE HABERLERİ - Dikkat çeken Mesut Özil sözleri! "80. dakikada oyuna alacağına hiç oynatma"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Son Sayfa programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zeybek, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ile ilgili "Tam kafasını kaldırmaya başlıyor, tekrar oynayacak, hevesi kırılıyor. 80. dakikada oyuna alacağına hiç oynatma." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

ABONE OL