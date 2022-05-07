FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirdi!
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Zorlu mücadele aynı zamanda sezonun son derbisi konumunda. Dev derbi öncesinde sarı lacivertli ekip son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda taraftarının karşısında gerçekleştirdi. İşte o görüntüler. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:10
F.Bahçe derbi öncesi son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirdi! 07 Mayıs 2022 | 12:00
01:46
Koç'a şok sözler! "İstanbul'un sahibi sen değilsin" 07 Mayıs 2022 | 12:00
00:50
Jesus'un işi zor! Mesut İrfan ve Arda... 06 Mayıs 2022 | 12:00
01:12
Uluç'tan flaş yorum! "Mecburen seyredeceğim" 05 Mayıs 2022 | 12:00
00:47
İsmail Kartal Beşiktaş derbisi açıklaması: En iyi şekilde hazırlanıyoruz! 04 Mayıs 2022 | 12:00
11:41
Serdar Dursun: Derbiyi kazanmak için gideceğiz! 04 Mayıs 2022 | 12:00
00:44
Jesus'a övgü dolu sözler! 03 Mayıs 2022 | 12:00
00:56
F.Bahçe'de Szalai derbiye yetişecek mi? 02 Mayıs 2022 | 12:00