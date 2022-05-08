İşte Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'deki son gelişmeler...
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip 3 puan için sahada olacak. İşte zorlu karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerde son durum...
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