FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan yönetimine şok sözler! "Fenerbahçe elden gidiyor"
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçtan sonra Ali Koç ve yönetimini şok sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Ali Koç'a tek bir cümle söylemek lazım. Bahçıvansın haberin yok, Fener elden gidiyor haberin yok." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Toroğlu'dan yönetimine şok sözler! "F.Bahçe elden gidiyor" 05 Şubat 2022 | 12:00
00:47
F.Bahçeli oyunculara ve Kartal'a sert sözler! "Tatilden gelmişler" 05 Şubat 2022 | 12:00
01:14
F.Bahçe yönetimine tepki! Tribünler "İstifa" tezahüratlarına devam etti 05 Şubat 2022 | 12:00
00:32
Toroğlu F.Bahçe'yi bu sözlerle eleştirdi! "Ona yardım etmeliler" 05 Şubat 2022 | 12:00
02:04
Valencia'da son durum ne? Başakşehir maçı kadrosuna alınacak mı? 05 Şubat 2022 | 12:00
01:14
F.Bahçe'ye flaş sözler! "Ferdi'ye hamallık yaptırılıyor" 05 Şubat 2022 | 12:00
01:02
Flaş sözler! "Philipp Lahm potansiyeli görüyorum" 05 Şubat 2022 | 12:00
00:47
Löw mü Schmidt mi? "Bir adım önde" 04 Şubat 2022 | 12:00