FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan yerli isimlere eleştiri! "Hata yapmama korkusu..."
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli takımın yerli isimlerini eleştirdi. Toroğlu, "Mert Müldür topu alıyor, veriyor ama baskı yapamıyor. Hata yapmamayım korkusu var. Samet Akaydin ise yerini kaybediyor. Rakip oyuncu tek topta karşı karşıya kaldı. Golü yersin." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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