Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe yorumu! "Daha canlı oynuyorlar"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. İşte detaylar...
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