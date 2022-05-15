FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "İsmail Kartal'ın başarısı Ali Koç için iyi değil"
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Zorlu mücadele 0-0 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu zorlu mücadeleden sonra İsmail Kartal ve Başkan Ali Koç için flaş sözler sarf etti. Toroğlu, "İsmail Kartal'ın başarısı Ali Koç için iyi değil. Gelecek sezon İsmail Kartal'a 'Tekrar gel' diyebilir misin? Zor Karar. Bu seyirci İsmail Kartal için geldi. İsmail Kartal'a güzel bir veda yaptılar." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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