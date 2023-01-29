FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Penaltının tekrar kararı doğru mu?
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin 35. dakikasında kullanılan penaltıyı hakem tekrar ettirdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, kararı yorumladı. Toroğlu, "Şu açı bile kaleciye avantaj sağlar. Çizgide olması ile önde olması arasında fark var. Neyin yorumunu yapıyorsunuz? Bunun şartı yok. Kural bu. İkinci penaltıda da ihlal ediyor. Atan ihlal yapmıyor ama tutan ihlal yapıyor. Tekrar kararı doğru. Çünkü kaleci öne çıkıyor. " dedi. | Fenerbahçe haberleri
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