FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Joao Pedro'nun kırmızı kartı doğru mu?
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçeli Joao Pedro'nun gördüğü kırmızı kartı yorumladı. Toroğlu, "Alexis oyuncu kafayı sokmasaydı hakem faulü vermezdi. Tekme, kol ile omuz arasına geliyor. Şu hareketi yapma. Riskli. Hakeme bir şey diyemezsin. Rakibi görmüyorsan yapma. Sarı verse bir şey demem." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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