FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu: Türkiye'de oynanan futbolun bir tık üzerinde!
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbabçe, evinde Başakşehir'i konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu zorlu mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Türkiye'de oynanan futbolun bir tık üzerinde oynanıyor maç. İki tarafın da taktikleri ve sistemleri değişik." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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