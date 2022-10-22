FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk ediyor. İki ekibin mücadelesi 22 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Başakşehir maçını CANLI izle...
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