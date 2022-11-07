FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu: Rakip akıllı oynarsa...
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin yaptığı ofsayt taktiği iyi ama rakip akıllı oynarsa çok zorlanır. Sivasspor araya top atıyor ve Fenerbahçeli futbolcular arada kalıyor çıkıp çıkmamakla. Rıza Çalımbay dersine iyi çalışmış. Fenerbahçe'nin yumuşak karnı arkası." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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