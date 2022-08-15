FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Fenerbahçe kendini düzeltiyor!
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe belli standartlarda kendini bir yerlere geliyor. Kendini düzeltmeye çalışıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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