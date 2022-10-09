FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu F.Bahçeli ismi eleştirdi! "Çok ağır"
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Szalai ağır. İyi bir oyuncu, iyi yerler kapatıyor ama birebirde çalım yiyor." dedi. | Fenerabahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Toroğlu F.Bahçeli ismi eleştirdi! "Çok ağır" 09 Ekim 2022 | 12:00
03:03
İşte Kanarya'nın Karagümrük maçı öncesi son durumu 09 Ekim 2022 | 12:00
01:17
O isme büyük övgü! "Maça damga vurdu" 08 Ekim 2022 | 12:00
01:23
Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının en iyi oyuncusu kimdi? İşte çarpıcı yorumlar 07 Ekim 2022 | 12:00
21:33
Jesus: Daha fazla gol atabilirdik! 07 Ekim 2022 | 12:00
00:50
İşte Kanarya'nın AEK Larnaca maçı öncesi son durumu 06 Ekim 2022 | 12:00
15:27
Jorge Jesus: Rakipler bizi çözmekte zorlanıyorlar! 05 Ekim 2022 | 12:00
00:29
Jorge Jesus'a şok eleştiri! 04 Ekim 2022 | 12:00