FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: F.Bahçe keyif veriyor
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe yener, yenilir ama izlerken oynadıkları oyundan çok keyif alıyorum. Jesus keyif veren futbol oynatıyor. Çok güzel hareketler yaptırıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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