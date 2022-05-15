FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu değerlendirdi! Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı?
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Zorlu mücadele 0-0 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı beklediği pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Serdar Aziz Viviano'ya temas ediyor. Serdar dursa ve Viviano gelse o zaman tamam ama burada top geldiği anda Serdar'ın müdahalesi ile Viviano dağılıyor. Darbeyi alınca da topa dokunamıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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