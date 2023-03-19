FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Arda Güler lazım!
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bugün Alanya defanssına karşı Arda tipinde oyuncular lazım. Araya top atacak. Hareket edecek. Emre Mor biraz kendine oynuyor ama burada iş yapar." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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