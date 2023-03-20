Erman Toroğlu Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı! "Güreşte bile 2 puan"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası tartışılan pozisyonları yorumladı. Toroğlu, "Furkan Bayır'ın Enner Valencia'ya yaptığı faul, güreşte iki puan. Çok net sarı kart" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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