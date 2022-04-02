FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia neden oynamıyor? Canlı yayında açıkladı!
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç maçtan sonra sarı lacivertlilerin tecrübeli ismi Enner Valencia'nın neden süre bulamadığı açıkladı. Bilgiç, "Valencia konusunu araştırdım. İsmail Kartal, ön taraf baskısı istiyor ve bu ön taraf baskısında Valencia'yı yeterli bulmuyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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