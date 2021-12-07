FENERBAHÇE HABERLERİ - Duayen isimden Pereira eleştirisi! "Heykel gibi izliyor"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Bu galibiyet ile moral depolayan sarı lacivertli ekipte Teknik Direktör Vitor Pereira'nın takımda kalıp kalmayacağı hala merak konusu. Usta yorumcu Kemal Belgin, Pereira'nın skora rağmen gösterdiği jest ve mimiklere vurgu yaptı. Belgin, "Fenerbahçe öne geçiyor ve devamında Serdar Dursun oyuna girip maçı bitiriyor. Üstüne kaçan pozisyonlar da var. Bütün bunlar yaşanırken statta bir kişi öylece duruyor. Normalde hareketli davranır. Ancak heykel gibi maçı izliyor. Tanıdığımız Pereira kaçan golden sonra bile uçan birisi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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