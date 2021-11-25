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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dikkat çeken F.Bahçe tespiti! "İhtiyacı olan 2 şey..."

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerin son durumunu değerlendirdi. Bilgiç, "Fenerbahçe'nin şiddetle ihtiyacı olduğu 2 şey var. Birincisi oyun, ikincisi kadro istikrarı." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
25.11.2021
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