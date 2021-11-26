26 Kasım 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'nın sistemi yine eleştirildi! "Oyuncular uygun değilse..."
Temsilcimiz Fenerbahçe Yunanistan'da Olympiakos'a karşı son dakika golü ile 1-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. A Spor yorumcusu Taner Karaman, teknik direktör Vitor Pereira'nın maç içerisinde 3'lü savunmaya dönmesi hakkında konuştu. Karaman, "Elinizde durdurucu bir oyuncu yoksa 3'lü oynamak büyük risk. Ne Osayi Samuel ne de Novak bu formata uygun değil. Elinizdeki oyuncular bu formata uygun değilse 10 dakikada tuş oluyorsunuz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
26.11.2021
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