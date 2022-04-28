FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı İsmail Kartal sözleri! "Ben çoktan kapıya tekmeyi vurup çıkmıştım"
Sezon sonuna kadar takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, gelecek yıl takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Portekiz'e giderek Jorge Jesus ile birebir görüşürken; bu gelişmeyi A Spor yorumcusu Hıncal Uluç değerlendirdi. "Ali Koç'un durmadan antrenör değiştirmesinin sebebi kendisini sağlama almak" diyen Uluç, "Kendinizi İsmail Kartal'ın yerine koyun, ben çoktan kapıya tekmeyi vurup gitmiştim" ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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