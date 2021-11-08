FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe için flaş Pereira sözleri! "Sürecin uzamasına izin vermemelisiniz"

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. 4 direkten dönen topu olan sarı lacivertli ekibin 1 penaltısı kaçtı. Maçtan sonra Pereira'ya yoğun eleştiriler geldi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, bu eleştirilere katıldı. Uluç, "Galatasaray maçından önce mi, sonra mı gönderilir bilmiyorum ama artık hoca değişikliklerine alıştığımız bir yönetim var. Her ne yapacaksa yapsın ama Pereira için hemen yapsın. Bir açıklama lazım. Ya devam ya tamam şeklinde. Ama insanlarının zihnini yoran bu sürecin uzamasına izin vermemelisiniz." dedi | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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