FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Mesut eleştirisi! "Oyundan alsaydı günün kahramanıydı"

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe'de eleştiriler devam ediyor. Vitor Pereira'nın Mesut Özil'i değerlendirememesi hakkında yorum yapan A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, "Mesut'u 24. dakikada oyundan alsaydı günün kahramanıydı. Oyundan alması gereken yerde almadı. Alması gerektiği yerde de alamazdı çünkü Mesut'u iyi yönetemedi. Pereira akıllı ama çok inatçı bir adam. Kötü bir teknik direktör değil ama Fenerbahçe'nin aradığı teknik direktör olup olmadığı konusunda arasında ciddi soru işaretlerim var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL