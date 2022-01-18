FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında çarpıcı ifadeler! "Şu anda transfer gerekir mi?"
A Spor yorumcularından Mahmut Alpaslan canlı yayında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "İlla transfer yapmak ve boşuna para harcamak mecburiyetinde misin? Bence iyi planlama yapıpı bunu yeni sezona yaymak lazım çünkü sizin Süper Lig'de şampiyon olma şansınız yok. Sadece Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ndesiniz. Şu anda gerekir mi?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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