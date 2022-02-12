FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Ali Koç'u bu sözlerle eleştirdi! "Hepsi mi şanssızlık?"
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, canlı yayında çarpıcı yorumlarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştiren Uluç, "4 sezondur Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve muhtemel Trabzonspor şampiyonlukları şanssızlık mıdır? Megafonla söylediklerinizi biz duyamıyorsak, anlayamıyorsak kime ne anlatacaksınız. Yapılan transferler şanssızlık mı? Başkan Szalai'yi ben aldım diyor, diğer 21 transferi ben mi yaptım?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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