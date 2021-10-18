FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Kim'in sarı kartları doğru mu?

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçı 3-1 kaybetti. Sahada 10 kişi kalan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören isim Kim Min Jae oldu. İki sarı kartı da değerlendiren A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, "Stoper için çok erken bir sarı kart. Yersiz bir müdahale ama anlık o reaksiyonu gösterebiliyorsunuz. Gustavo yanınızda ve arkada da sizin müdafanız yerini almış ama anlık kararlar bunlar. İlk sarı kart doğru." dedi. Alpaslan, Kim Min Jae'nin ikinci sarı kartına ise "Erman hocanın da dediği gibi sana göre, bana göre pozisyonu bu. Elle itme ile koşarken düşebilirsiniz ama kora kor oynuyorsanız devam kararının doğru olacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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