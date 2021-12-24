FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! İşte Kanarya'nın görüştüğü teknik direktör

Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör. Daha önce İsmail Kartal, Joackhim Löw, Slaven Bilic ve Alex De Souza gibi isimlerin ön plana çıktığı sarı lacivertlilerde hoca adayları arasına yeni hocaların eklendiği bildirildi. İngiltere basınının iddiasına göre Chelsea'nin eski stoperi John Terry'nin de adaylar arasında olduğu bildirildi. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan gündemi sarsan bir açıklama yaptı. Uzundurukan, "İtalya basınının haberine göre Fenerbahçe, Andrea Pirlo ile görüşmelere başladı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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