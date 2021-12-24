24 Aralık 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! İşte Kanarya'nın görüştüğü teknik direktör
Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör. Daha önce İsmail Kartal, Joackhim Löw, Slaven Bilic ve Alex De Souza gibi isimlerin ön plana çıktığı sarı lacivertlilerde hoca adayları arasına yeni hocaların eklendiği bildirildi. İngiltere basınının iddiasına göre Chelsea'nin eski stoperi John Terry'nin de adaylar arasında olduğu bildirildi. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan gündemi sarsan bir açıklama yaptı. Uzundurukan, "İtalya basınının haberine göre Fenerbahçe, Andrea Pirlo ile görüşmelere başladı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Premier Lig'e Covid darbesi! İşte Ada'da yaşanan tüm gelişmeler...
- Premier Lig'e Covid darbesi! İşte Ada'da yaşanan tüm gelişmeler...
- Elmas: Dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok
- Toroğlu Beşiktaş'ı değerlendirdi! "Bu seneyi kaybetti"
- Önder Karaveli: Neredeyse ağlayacaktım!
- Dikkat çeken Terim sözleri! "Mart ayına kadar..."
- İşte Karaveli'nin farkı! "Yıldız oyuncuları..."
- Maç esnasında yere yığıldı! Hayatını kaybetti
- Elmas: Dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı