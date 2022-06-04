FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Gelecek yıl en büyük favorim Fenerbahçe"
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Jorge Jesus kolları sıvadı. İsmail Kartal ile sezonu statlarda kapalı gişe bitiren sarı lacivertli ekip gelecek yıl için şampiyonluğa gözünü dikmiş durumda. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan gelecek yılın en büyük favorisinin Fenerbahçe olduğunu açıkladı. Özcan, "Trabzonspor Fenerbahçe'ye nazaran Şampiyonlar Ligi için 1 ön eleme turu oynayacak ve rakipleri daha rahat. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı, Fatih Terim'in Galatasaray'ı ve Okan Buruk'un Başakşehir'i ne yaşadıysa 6 Şampiyonlar Ligi maçı Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unu yıpratabilir. O yüzden yeni sezonda en net şampiyonluk favorim Fenerbahçe." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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