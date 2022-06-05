FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte İsmail Kartal'ın vedasındaki flaş detay! "Jorge Jesus'u rahatlattı"
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu Jorge Jesus'a devredildi. Camiayı bütünleştiren İsmail Kartal'a ise görkemli bir şekilde veda edildi. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Başkan Ali Koç'un Kartal'a vedasını yorumladı. Aktan, "Başkan Ali Koç bu tutumuyla camiayı barıştırdı. Bu bir anlamda Jorge Jesus'un elini rahatlatacak bir hamleydi. Tribünler bu vedadan sonra İsmail Kartal'ı bir kenara bırakıp olası tökezlemelerde Jesus'un arkasında duracaktır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
İşte Kartal'ın vedasındaki flaş detay! 05 Haziran 2022 | 12:00
00:42
"Gelecek yıl en büyük favorim!" 04 Haziran 2022 | 12:00
01:16
F.Bahçe'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! 04 Haziran 2022 | 12:00
07:08
İsmail Kartal böyle veda etti! "En büyük favori F.Bahçe'dir" 04 Haziran 2022 | 12:00
01:56
F.Bahçe'de genel kurul toplantısı gerçekleşti! 04 Haziran 2022 | 12:00
01:21
Flaş transfer sözleri! "Çok net bir ilgi var" 04 Haziran 2022 | 12:00
01:33:43
Jorge Jesus F.Bahçe'ye imza attı! 03 Haziran 2022 | 12:00
00:51
F.Bahçe'den eğlenceli Jorge Jesus paylaşımı 02 Haziran 2022 | 12:00