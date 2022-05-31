FENERBAHÇE HABERLERİ - Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Arda Güler'e: Türkiye'nin en önemli şöhretlerinden bir tanesi!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli konulara değindi. Başkan Erdoğan, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e övgü dolu sözler sarf etti. Başkan Erdoğan, "17 yaşındaki Arda, Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Başkan Erdoğan'dan Arda Güler'e: Türkiye'nin en önemli şöhretlerinden bir tanesi! 31 Mayıs 2022 | 12:00
03:42
Emre Mor için resmi açıklama! Fenerbahçe... 30 Mayıs 2022 | 12:00
01:34
F.Bahçe'nin Abdülkerim ilgisi büyüyor! 30 Mayıs 2022 | 12:00
00:56
Jesus dünya yıldızı getiriyor! 28 Mayıs 2022 | 12:00
00:32
F.Bahçeli isim için sert sözler! "Reklam yıldızı" 28 Mayıs 2022 | 12:00
00:44
Dikkat çeken Jesus sözleri! 28 Mayıs 2022 | 12:00
01:31
Mutlu son! Jorge Jesus F.Bahçe'de 27 Mayıs 2022 | 12:00
00:58
F.Bahçe'ye Talisca örneği! 25 Mayıs 2022 | 12:00