FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sergen Yalçın'ı geçip..."
Fenerbahçe'de Arda Güler rüzgarı esmeye devam ediyor. Fenerbahçe forması ile bu sezon 268 dakika süre alan genç yıldız, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Arda bu istatistiklerle Avrupa'nın zirvesinde bulunuyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, 17 yaşındaki oyuncuya övgü dolu sözler sarf etti. Çorlu, "Son yıllarda Türk futbolundan çıkan en büyük yeteneklerden birisi Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'ı geçip uluslararası apoletleri takabilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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