FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Manchester City gelirse..."
Fenerbahçe'de Arda Güler rüzgarı esiyor. Bu sezon forma giydiği 224 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sağladı. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz genç oyuncu hakkında konuştu. Korkmaz, "Arda'nın önümüzdeki sezon satın alma opsiyonu 20 milyon euro. Mesela Benfica ve Borussia Dortmund geldi diyelim. Hadi Arda bunları kabul etmedi. Ya Manchester City gelir ve bu parayı öderse? Arda gibi oyuncu için 20 milyon para mı? Arda, yıldız tanımını kemikleştirdi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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