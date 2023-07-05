FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu! İşte detaylar
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler tercihini yaptı. Avrupa devlerinin transferi için yarıştığı milli futbolcu Real Madrid'de forma giyecek. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul transferin detaylarını aktardı. | Fenerbahçe haberleri
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