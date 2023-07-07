Fenerbahçe'ye Arda Güler eleştirisi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde Arda Güler'in Real Madrid'e gitmesinin etkileri devam ediyor. Bu konu hakkında A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetimeni Zeki Uzundurukan'dan dikkat çeken bir eleştiri geldi.
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