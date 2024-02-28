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FENERBAHÇE HABERİ: Maç sonu flaş sözler! "İsmail Kartal'ı eleştirmem"

A Spor yorumcusu Şenol Ustaömer, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ustaömer, "Kupadan elendi diye Fenerbahçe takımını ve İsmail Kartal'ı eleştirmem. İsmail Kartal'ın şans verdiği oyuncular bunu kullanamıyorsa ben onlar üzerinden yürümeye çalışırım" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

28 Şubat 2024 | 08:45
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