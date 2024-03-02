Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli 2 yıldıza eleştiri! "Yürüyerek oynuyorlar"
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaştı ve mücadelenin ilk 45 dakikası 2-0 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'de yürüyerek top oynayan 2 oyuncu bir bir tanesi Cengiz, öbürü Tadic. Dzeko bugün enteresan top oynuyor. Tadic'le Cengiz yürüyerek oynuyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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