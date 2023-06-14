Canlı yayında transferi açıkladı! Fenerbahçe ve Leandro Paredes...
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Kul, "Fenerbahçe de Leandro Paredes'in durumunu sordu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Canlı yayında transferi açıkladı! F.Bahçe ve Paredes... 14 Haziran 2023 | 12:00
00:25
Ryan Kent nasıl bir futbolcu? 13 Haziran 2023 | 12:00
01:37
Murat Sancak'tan flaş Montella ve F.Bahçe sözleri! 12 Haziran 2023 | 12:00
03:16
İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi son durum 11 Haziran 2023 | 12:00
00:25
Jesus'un tercihi nasıl olacak? 11 Haziran 2023 | 12:00
02:52
Fenerbahçe yine hüsranla bitirdi! 08 Haziran 2023 | 12:00
01:12
F.Bahçe taraftarından protesto! "Yönetim istifa" 05 Haziran 2023 | 12:00
00:28
Toroğlu: Arda'nın kalçası biraz kalkmış! 04 Haziran 2023 | 12:00