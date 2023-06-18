Fenerbahçe genel kuruluna dair flaş sözler! "Ana gündem maddesi Galatasaray'dı"
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Transfer Raporu programında açıklamalarda bulundu. Türk, "Fenerbahçe'deki genel kurulda ana gündem maddesi Galatasaray oldu. Herkes Galatasaray'a laf söyledi. Genel kurulun gergin geçmesi normal. Galatasaray'daki birlik beraberlik Fenerbahçe'de yoktu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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