FENERBAHÇE HABELERİ Ryan Kent nasıl bir futbolcu?
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Feenrbahçe yeni sezon öncesi ilk transferini Ryan Kent'i kadrosuna katarak yaptı. A Spor yorumcusu Murat Özbostan bu konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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