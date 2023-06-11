FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak? ATV CANLI İZLE - ŞİFRESİZ İZLE
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Dev eşleşme 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranından naklen yayınlanacak. FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR maçını CANLI izle...
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