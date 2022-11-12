Fenerbahçe Giresunspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan kırmızı kart tepkisi! "F.Bahçe oyuncularını atmak kolay"
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Bitexen Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler mücadelede 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus, kırmızı kart kararına tepki gösterdi ve "Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay." dedi. İşte o açıklamalar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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