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Fenerbahçe Giresunspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan kırmızı kart tepkisi! "F.Bahçe oyuncularını atmak kolay"

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Bitexen Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler mücadelede 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus, kırmızı kart kararına tepki gösterdi ve "Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay." dedi. İşte o açıklamalar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

12 Kasım 2022 | 23:57
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